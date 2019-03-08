В АТР зміниться керівник за підсумками сезону

Чинний керівник АТР Кріс Кермод з Великобританії піде зі своєї посади в кінці нинішнього сезону.
Про це повідомляє прес-служба АТР.
Щоб чоловічий тур продовжив контракт з британцем, йому необхідно було набрати по два голоси "за" від представників гравців (3 людини) і представників турнірів в Раді директорів ATP (3 людини). Згідно ЗМІ, кандидатуру Кермода могли підтримати члени Ради, але не гравці. Деталі голосування поки не розголошуються.
Нагадаємо, що Кріс зайняв пост керівника АТР в листопаді 2013 року, коли через хворобу помер чинний глава Тура Бред Др'юїтт. У 2019 м підходить вже другий термін перебування британського функціонера на посаді.
Раніше повідомлялося, що сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс.
Також Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі в Індіан-Веллсі. Інша українка Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу.
Джерело - Прес-служба ATP.