В АТР зміниться керівник за підсумками сезону

Британець Кріс Кермод покине пост у кінці 2019 року

Чинний керівник АТР Кріс Кермод з Великобританії піде зі своєї посади в кінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє прес-служба АТР.

Щоб чоловічий тур продовжив контракт з британцем, йому необхідно було набрати по два голоси "за" від представників гравців (3 людини) і представників турнірів в Раді директорів ATP (3 людини). Згідно ЗМІ, кандидатуру Кермода могли підтримати члени Ради, але не гравці. Деталі голосування поки не розголошуються.

Нагадаємо, що Кріс зайняв пост керівника АТР в листопаді 2013 року, коли через хворобу помер чинний глава Тура Бред Др'юїтт. У 2019 м підходить вже другий термін перебування британського функціонера на посаді.

Раніше повідомлялося, що сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс.

Також Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі в Індіан-Веллсі. Інша українка Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу.

Джерело - Прес-служба ATP.