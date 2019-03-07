Перша ракетка України Еліна Світоліна почала підготовку до турніру в США.

Як готується до виступу українка розповіла в інтерв'ю офіційному сайту WTA.

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"Для мене важливо залишатися здоровою і свіжою психологічно, тоді я створю для себе шанси, щоб виступити добре. Я трохи ще побула в Дубаї, а потім відразу ж прилетіла сюди, щоб адаптуватися до місцевих умов. Тут я вже встигла провести кілька підготовчих днів. Намагаюся підготуватися до свого першого матчу", - заявила перша ракетка України.