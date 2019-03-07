Світоліна зіграє перший матч на Індіан-Веллсі. Розклад другого ігрового дня для українок

Перша ракетка України стартуватиме в парному розряді

В ніч з 7-го на 8-ме березня на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллс зіграє всього одна українка.

У другий ігровий день на корти BNP Paribas Open вийде Еліна Світоліна, яка в дуеті з екс-першою ракеткою світу Вікторією Азаренко зіграє поєдинок парного розряду проти польсько-китайського тандему Росольска / Чжаосюань.

Поєдинок буде зіграний третім запуском на корті №6. Орієнтовний час початку поєдинку - 00:00 за Києвом.

Нагадаємо, на турнірі уже стартували Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

Ястремська свій матч пограла Дар'ї Гавриловій. А Козлова здобула впевнену перемогу над Сіняковою.

Джерело - Чемпіон.