Мій профіль

Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу першого кола в Індіан-Веллсі

Сьогодні 03:09 406
Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 01:36 434
Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:51 436
Манчестер Юнайтед завдяки пенальті на останніх хвилинах увірвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 456
Козлова - Сінякова: онлайн-трансляція
Вчора 22:59 434
Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні
Вчора 21:47 486
Дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП
Вчора 20:00 1537
Україна без Джими виступить у змішаній естафеті на Чемпіонаті світу
Вчора 16:54 979
Півзахисник Аякса забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 2018/19
Вчора 16:50 1842
Матч Динамо — Шахтар можуть перенести через вибори
Вчора 16:06 962
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
03:09 Теніс Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу першого кола в Індіан-Веллсі 406
01:36 Футбол Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу 434
01:03 Футбол Динамо провело тренування на Стемфорд Брідж 290
00:51 Блог Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів 436
00:29 Футбол Челсі - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 07.03.2019 1160
00:14 Баскетбол Лейкерс - Денвер: онлайн-трансляція матчу НБА 586
00:10 Баскетбол Сакраменто - Бостон: онлайн-трансляція матчу НБА 1015
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 37550
6 Березня 2019
23:57 Футбол Манчестер Юнайтед завдяки пенальті на останніх хвилинах увірвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів 456
23:44 ММА Мак-Грегор: У бою з Флойдом я все зіпсував 619
23:20 Футбол Борзенко: Львів тепер синьо-золотий 511
23:15 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 126241
23:14 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 249900
22:59 Теніс Козлова - Сінякова: онлайн-трансляція 434
22:58 Футбол ПСЖ - Манчестер Юнайтед: відеоогляд голів першого тайму 875
22:41 Футбол Реал впевнений в поверненні Моурінью 351
22:25 Бокс Зав'ялов: У Ломаченка, Усика та Гвоздика немає інстинкту вбивці 423
21:59 Футбол Власник мінського Динамо хоче продати клуб 406
21:47 Біатлон Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні 486
21:38 Футбол Русин зіграє проти Челсі 569
21:19 Футбол ПСЖ — Манчестер Юнайтед: стартові склади команд 412
20:59 Баскетбол Голден-Стейт зазнав першої за тривалий час найрозгромнішої поразки 576
20:36 Футбол Шевченко: Успіх Динамо стане дивом 742
20:22 Футбол УПЛ запустить тендер на експлуатацію медіа-прав 1347
20:00 Футбол Дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП 1537

Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу першого кола в Індіан-Веллсі

Сьогодні 03:09 406 0
Пряма трансляція BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу першого кола в Індіан-Веллсі

У першому колі представницького турніру в Індіан-Веллсі BNP Paribas Open - Premier Mandatory Даяна Ястремська зіграє проти австралійки Дарьї Гавріловой.

Гра Ястремська - Гаврілова відбудеться 7 березня. Орієнтовний початок о 3:30 за Києвом.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Зазначимо, що раніше суперниці не зустрічалися між собою.

Пряма онлайн-трансляція поєдинку першого кола в Індіан-Веллсі Ястремська - Гаврілова відбуватиметься на Чемпіоні.

Нагадаємо, 7 березня, 3:30 матч Ястремська - Гаврілова онлайн.

Трансляцію матчу в Індіан-Веллсі Козлова - Сінякова можна дивитися за цим посиланням.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #онлайн, #трансляція, #BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Коментарі ()