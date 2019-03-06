Ястремська зіграє проти Гаврилової. Розклад першого ігрового дня українок на Індіан-Веллсі

У середу, 6 березня, стартує основна сітка жіночого розряду на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллс.

У перший ігровий день на корти BNP Paribas Open вийдуть чотири українки.

Другим запуском на стадіоні №6 зіграє Катерина Козлова. Суперницею 25-річної українки, яка подолала сито кваліфікації, стане чешка Катерина Синякова. Орієнтовний час початку матчу о 22:30 за Києвом.

Четвертим запуском на стадіоні №4 виступить Даяна Ястремська. Її поєдинок проти представниці Австралії Дар'ї Гаврилової почнеться не раніше 2:00.

У парному розряді Україну представлять сестри Кіченок. Українки зіграють третім запуском на стадіоні №8. Їх суперницями стануть американки Дезайр Кравчик і Сабріна Сантамарія. Орієнтовний час початку матчу - опівночі.

Нагадаємо, Козлова пробилася до основної сітки Індіан-Веллсу

Також, Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії WTA.

Джерело - Чемпіон.