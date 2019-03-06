Українки стартують на турнірі в Індіан-Веллсі

Українка Катерина Козлова у першому колі BNP Paribas Open - Premier Mandatory, який стартує в америаканському Індіан-Веллсі, зіграє з чешкою Катеріною Сіняковою.

Гра Козлова - Сінякова відбудеться 6 березня. Орієнтовний початок 22:30 за Києвом.

Нагадаємо, що Козлова пробилася до основної сітки через сито кваліфікації.

Пряма відео онлайн-трансляція матчу 1-го кола Козлова - Сінякова буде доступна на Чемпіоні.

Плеєр на трансляцію буде доступний ближче до початку гри.

Не пропустіть онлайн матчу Козлова - Сінякова на нашому сайті.

Також у ніч з 6 на 7 березня відбудеться гра Ястремська - Гаврілова.

Джерело - Чемпіон.