Козлова пробилася до основної сітки Індіан-Веллсу

Відразу чотири українки зіграють на турнірі в США

Українська тенісистка Катерина Козлова переграла іспанку Сару Соррібес Тормо у фіналі кваліфікації на турнірі в Індіан-Веллсі.

Матч тривав майже дві години. Якщо в першому сеті українка захистила всі свої гейми і виконала два брейка, то в другій партії кожна з тенісисток зробила по чотири брейка. На тай-брейку Катерина вела 4-1, потім поступалася 6-5, але останні три розіграші записала собі в актив.

На старті основи українку чекає поєдинок проти Катержіни Синякової з Чехії. Рахунок особистих зустрічей 1-1. Востаннє дівчата зіграли одна з одною минулого року на Ролан Гаррос, де Синякова перемогла в трьох сетах.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $9,035,422

хард

кваліфікація, одиночний разряд

5 березня

Катерина Козлова - Сара Соррібес Тормо 6-1, 7-6 (6)

Нагадаємо, удар Світоліної може стати найкращим у лютому.

Також, Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в основній сітці в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.