Козлова пробилася до основної сітки Індіан-Веллсу

Українська тенісистка Катерина Козлова переграла іспанку Сару Соррібес Тормо у фіналі кваліфікації на турнірі в Індіан-Веллсі.
Матч тривав майже дві години. Якщо в першому сеті українка захистила всі свої гейми і виконала два брейка, то в другій партії кожна з тенісисток зробила по чотири брейка. На тай-брейку Катерина вела 4-1, потім поступалася 6-5, але останні три розіграші записала собі в актив.
На старті основи українку чекає поєдинок проти Катержіни Синякової з Чехії. Рахунок особистих зустрічей 1-1. Востаннє дівчата зіграли одна з одною минулого року на Ролан Гаррос, де Синякова перемогла в трьох сетах.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $9,035,422
хард
кваліфікація, одиночний разряд
5 березня
Катерина Козлова - Сара Соррібес Тормо 6-1, 7-6 (6)
Нагадаємо, удар Світоліної може стати найкращим у лютому.
Також, Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в основній сітці в Індіан-Веллсі
Джерело - Чемпіон.