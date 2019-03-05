Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії WTA

Українки Даяна Ястремська та Леся Цуренко взяли участь у фотосесії WTA перед стартом турніру серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США.
Крім українок свої знімки отримали Ежені Бушар, Кароліна Плішкова, Аріна Соболенко та інші:
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Відзначимо, що крім Ястремської та Цуренко в основі турніру в США зіграє і перша ракетка України Еліна Світоліна.
Раніше Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA.
Джерело - Чемпіон.
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