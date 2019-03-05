Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії WTA

Українки Даяна Ястремська та Леся Цуренко взяли участь у фотосесії WTA перед стартом турніру серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США.

Крім українок свої знімки отримали Ежені Бушар, Кароліна Плішкова, Аріна Соболенко та інші:

Посмотреть эту публикацию в Instagram BTS at the @wta photoshoot 📸🤙 #ItTakesWTA Публикация от WTA (@wta) 3 Мар 2019 в 4:46 PST

Відзначимо, що крім Ястремської та Цуренко в основі турніру в США зіграє і перша ракетка України Еліна Світоліна.

Раніше Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.

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