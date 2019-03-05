Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в основній сітці в Індіан-Веллсі

Лідери українського тенісу Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська позмагаються в основній сітці турніру в США.

Еліна Світоліна посіяна під 6-м номером. Вона пропустить матч першого раунду. У другому колі суперницею українки стане переможниця матчу між Ван Яфань і Софією Кенін.

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Леся Цуренко виступить на турнірі під 24-м номером посіву і також почне участь з другого кола. Суперниця нашої тенісистки визначиться в матчі між власницею wild card Джесікою Пегулою та однією з переможниць кваліфікації.

Натомість Даяна Ястремська дебютує на звітному турнірі. У першому матчі вона зіграє з австралійкою Дар'єю Гавриловою.

Нагадаємо, Катерина Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллс.

Джерело - Чемпіон.