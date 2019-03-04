Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу

25-річна українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в американському місті Індіан-Веллс.
У півфіналі Козлова у двох сетах обіграла 20-річну американку Ешлі Кратцер - 6:4, 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин.
Наступною суперницею Козлової стане іспанка Сара Соррібес Тормо, яка обіграла ізраїльтянку Юлію Глушко.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $9,035,422
хард
кваліфікація, одиночний разряд
4 березня
Катерина Козлова - Ешлі Кратцер 6:4, 6:1
Джерело - Чемпіон.