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Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу

Сьогодні 23:00 527 0
Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу

25-річна українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в американському місті Індіан-Веллс.

У півфіналі Козлова у двох сетах обіграла 20-річну американку Ешлі Кратцер - 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин.

Наступною суперницею Козлової стане іспанка Сара Соррібес Тормо, яка обіграла ізраїльтянку Юлію Глушко.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США 

  Призовий фонд $9,035,422

хард 

 кваліфікація, одиночний разряд

4 березня

Катерина Козлова -  Ешлі Кратцер 6:4, 6:1

Джерело - Чемпіон.

#Козлова, #Індіан-Веллс, #кваліфікація
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