Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу

25-річна українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в американському місті Індіан-Веллс.

У півфіналі Козлова у двох сетах обіграла 20-річну американку Ешлі Кратцер - 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин.

Наступною суперницею Козлової стане іспанка Сара Соррібес Тормо, яка обіграла ізраїльтянку Юлію Глушко.

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Індіан-Веллс, США

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хард

кваліфікація, одиночний разряд

4 березня

Катерина Козлова - Ешлі Кратцер 6:4, 6:1

Джерело - Чемпіон.