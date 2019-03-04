Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA

Всі українки в ТОП-40 світового рейтингу окрім Еліни Світоліної втратили позиції.

У оновленому рейтингу WTA Леся Цуренко опустилася одразу на чотири сходинки. Причиною такого піке став пропуск турніру в Акапулько, де українка двічі поспіль ставала чемпіонкою.

Даяна Ястремська теж втратила одну позицію і відтепер посідає 37 сходинку. А от Катерина Козлова, Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька піднялися на одну позицію. Для останньої - це новий особистий рекорд.

Рейтинг WTA

4 березня

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Симона Халеп

3. (3) Петра Квітова

4. (4) Слоун Стівенс

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (6) Еліна Світоліна

7. (7) Кікі Бертенс

8. (8) Анджелік Кербер

9. (9) Арина Соболенко

10. (10) Серена Вільямс

...

28. (24) Леся Цуренко

37. (36) Даяна Ястремська

114. (115) Катерина Козлова

124. (125) Ангеліна Калініна

173. (174) Катаріна Завацька

191. (192) Марта Костюк

288. (290) Валерія Страхова

295. (227) Катерина Бондаренко

304. (301) Дар'я Лопатецька

320. (317) Ольга Янчук

401. (401) Ганна Позніхіренко

489. (489) Анастасія Васильєва

571. (571) Марина Чернишова

575. (574) Марина Закарлюка

657. (707) Анастасія Шошина

853. (856) Юлія Лиса

Нагадаємо, Позніхіренко програла у фіналі на турнірі в Москві.

Джерело - Чемпіон.