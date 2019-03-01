Шошина побореться за вихід у півфінал на турнірі в Франції

Українка Анастасія Шошина пробилася до чвертьфіналу турніру в Франції.

У другому колі змагань ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українка здобула перемогу над іспанською тенісисткою Мариною Бассольс-Ріберой - 6:1, 7:5.

Завтра Шошина проведе перший чвертьфінал в одиночному розряді цього року. Сезон 21-річна харків'янка почала цього місяця, виступивши на трьох 25-тисячниках в Трнаві і Альтенкірхені.

За місце в півфіналі Анастасія посперечається з восьмої сіяної на турнірі Леслі Керхе з Нідерландів. Спортсменки двічі зустрічалися і в обох поєдинках святкувала спортсменка з Нідерландів.

Нагадаємо, Шошина вибила з турніру першу сіяну. Тим часом Федерер потролив Світоліну і Монфіса.

Джерело - Чемпіон.