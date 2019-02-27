Шошина перемогла першу сіяну на турнірі в Франції

Анастасія Шошина вдало стартувала на турнірі в Франції.

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом 25,000 українська тенісистка за дві години перемогла представницю Німеччини Тамару Корпач - 7:6 (3), 6:3.

За вихід у чвертьфінал Шошина посперечається з Мариною Бассольс-Рібері з Іспанії. Іспанка — напарниця українки в парному розряді.

Обидві тенісистки потрапили в основну сітку турніру завдяки рейтингу ITF World Tennis, в якому Анастасія посідає восьму позицію, а її майбутня суперниця — десяту.

Нагадаємо, Сергій Стаховський програв на Челенджері у Франції. Тим часом Катерина Козлова покинула турнір у США.

Джерело - Чемпіон.