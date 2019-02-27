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Монфіс: Пишаюся Світоліною

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Монфіс: Пишаюся Світоліною

23-я ракетка світу Гаель Монфіс не може бути таким серйозним, як його дівчина Еліна Світоліна.

Слова француза наводить Xsport з посиланням на Sport360.

"Я захоплююся тим, що вона робить, як вона працює, який у неї менталітет. Це неймовірно. Але це не для мене. Для мене вона занадто серйозна. Але це її шлях і подивіться, де вона зараз. Вона може стати ще краще. Наша мотивація — пишатися один одним, ми хочемо пишатися один одним. Я люблю, коли вона перемагає, пишаюся Еліною. Думаю, вона також. Я також серйозний у своїй роботі. Але я роблю свою роботу не так, як Еліна. Ми намагаємося бути кращими, кожен по-своєму, в цьому і є наші стосунки", - заявив тенісист.

Нагадаємо, Монфіс здобув дебютний титул у сезоні. Тим часом Світоліна з хлопцем відвідали шоу  на телбаченні в Болгарії.

Джерело - Xsport.

#Світоліна, #Монфіс, #Стосунки, #WTA, #ATP
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