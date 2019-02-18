Монфіс здобув дебютний титул в сезоні

Французький тенісист Гаель Монфіс став переможцем турніру ATP-500 в Роттердамі. У фінальному матчі хлопець Еліни Світоліної, всупереч прогнозам букмекерів, обіграв швейцарця Стена Вавринку.

Відзначимо, що це восьмий титул Монфіса в кар'єрі. Попередній раз він вигравав на рівні ATP в січні 2018 року (ATP-250 в Катарі). А на турнірі серії ATP-500 Гаель до цього перемагав лише один раз (Вашингтон 2016).

Завдяки перемозі француз піднявся на 23-е місце в рейтингу ATP.

ABN AMRO World Tennis Tournament - ATP Tour 500

Роттердам, Нідерланди

Хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд - €1,724,930

Фінал

Гаель Монфіс (Франція) - Стен Вавринка (Швейцарія) - 6:3, 1:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна піднялася на одну сходинку вгору. А Стаховський зіграє у фіналі кваліфікації на турнірі в Франції.

Джерело - Чемпіон.