Монфіс здобув дебютний титул в сезоні

Мій профіль

Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Сьогодні 08:04 1173
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Сьогодні 07:52 1684
Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи
Сьогодні 06:29 710
Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО
Сьогодні 05:44 1309
Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 00:00 1333
Збірна України у драматичному матчі програла росіянкам на Євро 2019
Вчора 19:50 2256
Ястремська програла Мугурусі в Дубаї
Вчора 19:30 1271
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Вчора 17:10 2967
Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї
Вчора 17:00 2858
Цуренко вийшла в наступний раунд на турнірі в Дубаї
Вчора 15:39 1194
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:52 1684
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
Вчора 23:20 803
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:30 1185
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 20:27 1363
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
Вчора 17:10 2967
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:53 3739
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 12:23 942
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 10:39 1571
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
16.02.2019 19:59 2624
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО Валерій Ручка
16.02.2019 13:31 1635
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:29 Теніс Кіченок у парі з росіянкою програла у парному розряді на турнірі в Дубаї 34
13:03 Навколо спорту Ляшко обговорив план перемоги над Айнтрахтом з Матвієнком та Степаненком. ФОТО 203
12:46 Баскетбол Команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА 373
12:27 Біатлон Прокунін: Хочу відзначити Бондар 798
12:05 Теніс Монфіс здобув дебютний титул в сезоні 1336
11:53 Футбол Маліновський: Це не поле, а пляж 658
11:29 Футбол Екс-українця назвали бандерівцем під час матчу в Польщі 1394
11:19 Бокс Хеленіус — один з головних кандидатів на бій з Усиком 973
10:56 Футбол Шахтар підпише екс-гравця Чорноморця 1189 1
10:48 Футбол Півзахисник Олімпіакоса травмувався перед грою з Динамо 757
10:36 Футбол Генк Маліновського програв Брюгге 666
10:22 Біатлон Прокунін: Сьогодні були проблеми з лижами 978 1
09:58 Футбол Павлов виступив проти натуралізації футболістів 996
09:53 Дзюдо Панько здобув золото Кубка Європи, Колесников — срібло. ВІДЕО 419
09:28 Футбол Зідан готовий очолити Челсі 1556
09:18 Біатлон Прокунін: Заробили стільки очок, скільки заробляли з дівчатами основного складу 801
08:58 Бокс Лопес: Є три — чотири способи перемогти Ломаченка 1058
08:43 Футбол Президент Ліона поділився амбітними планами на Лігу чемпіонів 487
08:21 Біатлон Українські біатлоністи продемонстрували провальний хід у змішаній естафеті 799
08:04 Теніс Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу 1173
07:52 Блог Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО 1684
07:00 Бокс Промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком 2053
06:29 Футбол Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи 710
06:00 Бокс Редкач: Пакьяо завжди поважає своїх спаринг-партнерів 729
05:44 Футбол Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО 1309

Монфіс здобув дебютний титул в сезоні

Сьогодні 12:05 1336 0
Монфіс здобув дебютний титул в сезоні

Французький тенісист Гаель Монфіс став переможцем турніру ATP-500 в Роттердамі. У фінальному матчі хлопець Еліни Світоліної, всупереч прогнозам букмекерів, обіграв швейцарця Стена Вавринку.

Відзначимо, що це восьмий титул Монфіса в кар'єрі. Попередній раз він вигравав на рівні ATP в січні 2018 року (ATP-250 в Катарі). А на турнірі серії ATP-500 Гаель до цього перемагав лише один раз (Вашингтон 2016).

Завдяки перемозі француз піднявся на 23-е місце в рейтингу ATP.

ABN AMRO World Tennis Tournament - ATP Tour 500

Роттердам, Нідерланди

Хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд - €1,724,930

Фінал

Гаель Монфіс (Франція) - Стен Вавринка (Швейцарія) - 6:3, 1:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна піднялася на одну сходинку вгору. А Стаховський зіграє у фіналі кваліфікації на турнірі в Франції.

Джерело - Чемпіон.

#Монфіс, #ATP, #Варвинка, #фінал
Коментарі ()