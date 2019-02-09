Світоліна з хлопцем відвідали ТВ-шоу в Болагрії. ВІДЕО

Перша ракетка України Еліна Світоліна і екс-шоста ракетка світу Гаель Монфіс побували на телешоу Шоутен на Славі в Болгарії.

"Ми публічні особи, так що це нормально, що до нас є інтерес. Намагаємося бути на зв'язку з уболівальниками і ділитися з ними новинами", - сказала Світоліна.

Повне відео ви можете переглянути за посиланням.

Монфіс зараз бере участь на турнірі в Софії.

Раніше Світоліна обігнала Коноплянку за популярністю в Instagram.

Нагадаємо, що Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні.

Джерело - Чемпіон.