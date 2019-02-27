Стаховський програв у першому матчі на Челенджері у Франції

Сергій Стаховський зазнав поразки на Челенджері у Франції від угорця Норберта Гомбоша.

Тенісисти вчетверте проводили очне протистояння. 2016 року в їх першому очному поєдинку святкував перемогу Гомбош, а минулого сезону кожен з гравців виграв по одному матчу.

У звітному протистоянні Стаховський і Гомбош провели на майданчику майже 2,5 години. У вирішальному сеті українець не заробив жодного брейка і програв два гейми на своїй подачі.

TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour

По, Франція

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - € 69,280

Друге коло

Норберт Гомбош — Сергій Стаховський 7:6 (4), 4:6, 6:1

Стаховський приїхав в По після виступу на турнірі ATP в Марселі, де він дійшов до чвертьфіналу. На звітному турнірі Сергій Стаховський був третім сіяним.

Джерело - Чемпіон.