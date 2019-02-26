Козлова після першого матчу покинула турнір у США

Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася в першому ж матчі на турнірі в Індіан-Веллсі.
Поєдинок тривав менше ніж годину. У першому сеті Козлова програла всі шість геймів, а в другій партії американці вистачило одного брейка для перемоги. Українка за весь матч заробила два брейкпоінта, але їх не реалізувала.
Катерина Козлова приїхала на турнір в США після виступу в Угорщині, де дійшла до чвертьфіналу.
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Індіан-Веллс
кваліфікація, одиничний розряд
хард, перше коло
26 лютого
Призовий фонд $250,000
Варвара Лепченко - Катерина Козлова 6:0, 6:3
Раніше, Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Акапулько.
Джерело - Чемпіон.