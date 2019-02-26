Козлова після першого матчу покинула турнір у США

Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася в першому ж матчі на турнірі в Індіан-Веллсі.

Поєдинок тривав менше ніж годину. У першому сеті Козлова програла всі шість геймів, а в другій партії американці вистачило одного брейка для перемоги. Українка за весь матч заробила два брейкпоінта, але їх не реалізувала.

Катерина Козлова приїхала на турнір в США після виступу в Угорщині, де дійшла до чвертьфіналу.

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Індіан-Веллс

кваліфікація, одиничний розряд

хард, перше коло

26 лютого

Призовий фонд $250,000

Варвара Лепченко - Катерина Козлова 6:0, 6:3

Раніше, Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Акапулько.

Джерело - Чемпіон.