Козлова програла у чвертьфіналі на турнірі в Угорщині

Катерина Козлова не змогла переграти першу сіяну — бельгійку Елісон ван Ейтванк на турнірі в Угорщині.

У вирішальному сеті українка двічі зрівнювала рахунок після брейка суперниці, але в дев'ятому геймі не зуміла відіграти третій брейкпойнт бельгійки. Алісон ван Ейтванк потім реалізувала перший же матчбол на своїй подачі та оформила путівку в півфінал.

Тенісистки провели на корті понад дві години. За весь матч Козлова програла на своїй подачі 6 геймів і зробила 4 брейки.

Варто зазначити, Катерина Козлова не грала у чвертьфіналах на турнірах WTA з вересня 2018 року.

Hungarian Ladies Open - International

Будапешт, Угорщина

Хард (зал)

Призовий фонд - $ 250,000

Чвертьфінал

Елісон ван Ейтванк — Катерина Козлова 3:6, 6:1, 6:4

Нагадаємо, Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру в Дубаї. Тим часом Сергій Стаховський програв півфінальний матч в Марселі.

Джерело - Чемпіон.