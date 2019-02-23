Козлова програла у чвертьфіналі на турнірі в Угорщині

Катерина Козлова не змогла переграти першу сіяну — бельгійку Елісон ван Ейтванк на турнірі в Угорщині.
У вирішальному сеті українка двічі зрівнювала рахунок після брейка суперниці, але в дев'ятому геймі не зуміла відіграти третій брейкпойнт бельгійки. Алісон ван Ейтванк потім реалізувала перший же матчбол на своїй подачі та оформила путівку в півфінал.
Тенісистки провели на корті понад дві години. За весь матч Козлова програла на своїй подачі 6 геймів і зробила 4 брейки.
Варто зазначити, Катерина Козлова не грала у чвертьфіналах на турнірах WTA з вересня 2018 року.
Hungarian Ladies Open - International
Будапешт, Угорщина
Хард (зал)
Призовий фонд - $ 250,000
Чвертьфінал
Елісон ван Ейтванк — Катерина Козлова 3:6, 6:1, 6:4
Нагадаємо, Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру в Дубаї. Тим часом Сергій Стаховський програв півфінальний матч в Марселі.
Джерело - Чемпіон.