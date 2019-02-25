Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Мексиці

Катаріна Завацька зіграла у першому колі кваліфікації на турнірі в Акапулько. Там ї суперницею стала бельгійка Ісалін Бонавентюр.
Тенісистки провели на корті 1 годину і 18 хвилин. Завацька втратила на своїй подачі по три гейми в кожному сеті, а сама оформила три брейка за матч.
Abierto Mexicano TELCEL - International
Акапулько, Мексика
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
Кваліфікація. Перше коло
Ісалін Бонавентюр — Катаріна Завацька 6:1, 7:6 (2)
Завацька вдруге цього року виступила у кваліфікації турніру WTA. Наприкінці січня 19-річна українка поступилася у другому раунді відбору на Прем'єрі в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, Катерина Козлова програла у чвертьфіналі на турнірі в Угорщині.
Джерело - Чемпіон.