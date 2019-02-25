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Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Мексиці

Сьогодні 08:24 411 0
Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Мексиці

Катаріна Завацька зіграла у першому колі кваліфікації на турнірі в Акапулько. Там ї суперницею стала бельгійка Ісалін Бонавентюр.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 18 хвилин. Завацька втратила на своїй подачі по три гейми в кожному сеті, а сама оформила три брейка за матч.

Abierto Mexicano TELCEL - International

Акапулько, Мексика

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

Кваліфікація. Перше коло

Ісалін Бонавентюр — Катаріна Завацька 6:1, 7:6 (2)

Завацька вдруге цього року виступила у кваліфікації турніру WTA. Наприкінці січня 19-річна українка поступилася у другому раунді відбору на Прем'єрі в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Катерина Козлова програла у чвертьфіналі на турнірі в Угорщині.

Джерело - Чемпіон.

#WTA, #теніс, #Акапулько, #Мексика, #Завацька, #кваліфікація
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