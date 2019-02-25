Дві українки оновили особистий рекорд у світовому рейтингу

Еліна Світоліна зберегла шосту сходинку, а друга ракетка України Леся Цуренко втратила одну позицію.

Так Цуренко опустилася з 23 на 24-у сходинку. Даяна Ястремська втратила дві позиції та посідає 36-у позицію.

Натомість четверта ракетка України Катерина Козлова завдяки виходу до чвертьфіналу на турнірі в Будапешті піднялася в рейтингу WTA з 126-го місця на 115-е.

А от 19-річна Катаріна Завацька стала 174-ю та встановила особистий рекорд. Ще одна юна українка Дар'я Лопатецька стала 301-ю і також оновила персональне досягнення

Рейтинг WTA

25 лютого

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Симона Халеп

3. (4) Петра Квітова

4. (3) Слоун Стівенс

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (6) Еліна Світоліна

7. (8) Кікі Бертенс

8. (7) Анджелік Кербер

9. (9) Арина Соболенко

10. (10) Серена Вільямс

...

24. (23) Леся Цуренко

36. (34) Даяна Ястремська

115. (126) Катерина Козлова

125. (130) Ангеліна Калініна

174. (175) Катаріна Завацька

192. (191) Марта Костюк

227. (226) Катерина Бондаренко

290. (291) Валерія Страхова

301. (305) Дар'я Лопатецька

317. (299) Ольга Янчук

401. (400) Ганна Позніхіренко

489. (489) Анастасія Васильєва

571. (569) Марина Чернишова

574. (572) Марина Закарлюка

707. (717) Анастасія Шошина

856. (856) Юлія Лиса

Нагадаємо, фінансування футболу і тенісу 2019-го року збільшилося.

Джерело - Чемпіон.