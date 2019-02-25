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Фінансування футболу і тенісу 2019-го року збільшилося

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Фінансування футболу і тенісу 2019-го року збільшилося

Футбол і теніс отримає більше коштів з бюджету.

Про це повідомляє видання Tribuna.

На футбол, в порівнянні з 2018 роком, виділили більше, ніж в 5 разів. 2018-го на футбол виділили 7 мільйонів гривень, а 2019-го - 35,4.

Також збільшилося фінансування тенісу - 21,3 мільйона гривень 2019-го замість 8,6 2018-го.

А ось рівень підтримки хокею впав. 2018-го на цей вид спорту виділили 13 мільйонів гривень, а 2019-го - лише 6,2.

Нагадаємо, біатлон найкраще фінансується державою серед зимових видів спорту. Тим часом, Гераскевич став 9-м у заліку Кубка світу.

Джерело - Tribuna.

#Футбол, #Хокей, #бюджет, #теніс, #фінансування
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