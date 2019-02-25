Гераскевич став 9-м у заліку Кубка світу

20-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич вдруге в кар'єрі посів дев'яте місце на етапі Кубка світу.

Після потрапляння в ТОП-10 на першому етапі в Сигулді Гераскевич зумів вдруге в сезоні пробитися в десятку найсильніших і на останньому етапі в Калгарі.

У першому заїзді Гераскевич посів шосте місце, а в другому — восьме. У підсумку, українець показав результат 1:53.68 хвилини (+0.98 секунди) і посів дев'яте місце.

Цей результат дозволив Гераскевичу піднятися на дев'яте місце в загальному заліку Кубка світу після останнього етапу.

Останнім стартом в поточному сезоні для Гераскевич стане чемпіонат світу, який відбудеться у Віслера, Канада, з 7 по 8 березня.

Нагадаємо, на попередніх трьох етапах Кубка світу Гераскевич посідав 12-е місце.

Джерело - Чемпіон.