Козлова зіграє в основній сітці турніру в США. ФОТО

Катерина Козлова виступить на турнірі WTA 125k Series в США

У першому колі українська тенісистка зустрінеться з американкою Варварою Лепченко.

Переможниця цієї зустрічі далі зіграє з шостою сіяною на турнірі Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії.

Main Draw for the WTA 125K @OracleChallngrs in Indian Wells. Top seeds are Wang Qiang, Riske, Lapko, Mladenovic.



Bascinszky-Gauff in 1R. pic.twitter.com/KnptTAHPDd — WTA Insider (@WTA_insider) 24 лютого 2019 р.

Нагадаємо, Козлова програла в чвертьфіналі на турнірі в Угорщині. Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Акапулько.

Джерело - Чемпіон.