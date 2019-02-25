Козлова зіграє в основній сітці турніру в США. ФОТО

Катерина Козлова виступить на турнірі WTA 125k Series в США
У першому колі українська тенісистка зустрінеться з американкою Варварою Лепченко.
Переможниця цієї зустрічі далі зіграє з шостою сіяною на турнірі Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії.
Main Draw for the WTA 125K @OracleChallngrs in Indian Wells. Top seeds are Wang Qiang, Riske, Lapko, Mladenovic.— WTA Insider (@WTA_insider) 24 лютого 2019 р.
Bascinszky-Gauff in 1R. pic.twitter.com/KnptTAHPDd
Нагадаємо, Козлова програла в чвертьфіналі на турнірі в Угорщині. Завацька програла у кваліфікації на турнірі в Акапулько.
Джерело - Чемпіон.