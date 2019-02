Козлова зіграє в основній сітці турніру в США. ФОТО

Катерина Козлова виступить на турнірі WTA 125k Series в США

У першому колі українська тенісистка зустрінеться з американкою Варварою Лепченко.

Переможниця цієї зустрічі далі зіграє з шостою сіяною на турнірі Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії.

Main Draw for the WTA 125K @OracleChallngrs in Indian Wells. Top seeds are Wang Qiang, Riske, Lapko, Mladenovic.



Bascinszky-Gauff in 1R. pic.twitter.com/KnptTAHPDd