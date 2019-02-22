Стаховський програв у чвертьфіналі на турнірі в Марселі

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів пробитися в півфінал турніру ATP в Марселі. Українець у двох сетах програв першому сіяному турніру Стефаносу Ціціпасу - 4:6, 3:6.

У першому сеті гра була рівна, але при рахунку 4:5 Стаховський програв вирішальний гейм на своїй подачі. Долю другої партії також вирішив один брейк.

Зустріч тривала 1 годину і 10 хвилин. За цей час Стаховський зробив 4 ейси і 1 подвійну помилку. Грек також чотири рази подав на виліт, але зробив дві подвійні помилки.

Open 13 Provence - ATP Tour 250

Марсель, Франція

хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд € 645,485

1/4 фіналу

22 лютого

Стефанос Ціціпас - Сергій Стаховський 6:4, 6:3

Нагадаємо, за крок до фіналу турніру в Дубаї припинила боротьбу українка Еліна Світоліна, програвши у трьох сетах швейцарці Белінді Бенчич.

Джерело - Чемпіон.