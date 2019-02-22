Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї

Еліна Світоліна посупилася Белінді Бенчич в 1/2 фіналу на Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5.

Перший сет пройшов під диктування Бенчич - перша ракетка Швейцарії зробила два брейки, а на своєму поданні дозволила Світоліній виграти лише 4 м'ячі з 20.

У другому сеті українка зробила три брейки, причому їй вдалося узяти 9 з 10 розіграшів з першої подачі Бенчич. Еліна помітно додала в агресії, а ось Бенчич стала помітно частіше помилятися в простих ситуаціях.

У вирішальному сеті за рахунку 3:3 Світоліна зробила брейк, потім витягнула непростий гейм на своїй подачі. Здавалося, Еліна на досвіді доведе матч до фінальної точки, але українка не подала на матч.

На тайбрейку Бенчич діяла стабільніше і агресивніше, що принесло їй заслужену перемогу. У фіналі Белінда зіграє з Петрою Квітовою, а Світоліна уперше за три роки покидає Дубай без титулу.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард

Призовий фонд - $2,828,000

Одиночний розряд

1/2 фіналу

Еліна Світоліна - Белінда Бенчич 2:6, 6:3, 6:7(3)

Джерело - Чемпіон.