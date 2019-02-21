Світоліна: Я була повністю в грі

Сконцентрованість на матчі допомогла Світоліній переграти Мугурусу.

Про це заявила сама українка, слова якої наводить WTA.

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"Зараз найголовніше — фокусуватися на кожному матчі. Мені потрібно бути готовою до всього в нашому матчі, оскільки вона той тип тенісисток, які можуть повернутися у гру в будь-який момент. Ось чому в кінці вийшов такий рахунок, тому що сьогодні я була повністю в грі", - заявила Світоліна.