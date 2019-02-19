Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині

У першому колі хардового турніру в приміщенні, який відбувається в Будапешті, стартувала Катерина Козлова.

Менше ніж за годину вона знищила шведку Юганну Ларссон - 6:1, 6:2.

Шведка зуміла захистити лише одну подачу і реалізувати брейк на старті другого сету.

У наступному колі змагань Козлова зіграє з переможницею матчу Фанні Штоллар — Медісон Бренгл.

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Hungarian Ladies Open - International

Будапешт, Угорщина

Хард (зал)

Призовий фонд — $250,000

Лдиночний розряд

Перше коло, основна сітка

Катерина Козлова - Йоганна Ларссон 6:1, 6:1

Нагадаємо, Цуренко також зіграє на турнірі в Дубаї. Трансляція на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.