Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині

У першому колі хардового турніру в приміщенні, який відбувається в Будапешті, стартувала Катерина Козлова.
Менше ніж за годину вона знищила шведку Юганну Ларссон - 6:1, 6:2.
Шведка зуміла захистити лише одну подачу і реалізувати брейк на старті другого сету.
У наступному колі змагань Козлова зіграє з переможницею матчу Фанні Штоллар — Медісон Бренгл.
Актуально: Світоліна — Жабер: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї
Hungarian Ladies Open - International
Будапешт, Угорщина
Хард (зал)
Призовий фонд — $250,000
Лдиночний розряд
Перше коло, основна сітка
Катерина Козлова - Йоганна Ларссон 6:1, 6:1
Нагадаємо, Цуренко також зіграє на турнірі в Дубаї. Трансляція на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.