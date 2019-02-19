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Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї

Сьогодні 13:38 625 0
Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї

Еліна Світоліна розпочала виступи на турнірі серії Прем'єр 5 у Дубаї.

Шоста ракетка світу розпочинала виступи на змаганнях з другого кола. Її суперницею стада Онс Жабер.

Звітний матч тривав 1 годину 18 хвилин.

У першому сеті Світоліна програла три перших гейми. Але вже за рахунку 4:1змогла здійснити камбек - 4:5. У 10 геймі Світоліна не реалізувала три сет-пойнти, але все ж зуміла перевести гру на тай-брейк.

В цей час Жабер звернулася за допомогою до лікарів, але все ж змогла продовжити гру. На тай-брейку Світоліна все ж змогла схилити сет на свою користь.

Вже у другому сеті українка впевнено забрала чотири гейми поспіль, після чого її суперниця відмовилася продовжувати матч.

  Актуально: Цуренко - Чжу Лінь: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $ 2,828,000

Друге коло

Еліна Світоліна - Онс Жабер 7:6 (4), 4:0, відмова

Нагадаємо, Козлова пройшла у друге коло на турнірі в Угорщині.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Дубай, #WTA
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