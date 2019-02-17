Мугуруса: У Ястремської один з найсильніших ударів у турі

Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса поділилася своїми емоціями після перемоги над Даяною Ястремський.

Про це тенісистка поділилася у інтерв'ю з wtatennis.com.

"Думаю, на даний момент у Ястремської один з найсильніших ударів в турі. Але сьогодні я зіграла краще, тому здобула перемогу. Я куди краще подавала і краще контролювала хід гри на своїй половині корту, ніж в попередніх наших очних матчах. Хоча вона діяла дуже впевнено сьогодні. Після поразки в першому сеті завжди грати дуже складно, але я зуміла про це забути. Таке не завжди зі мною буває, тому я щаслива, що зуміла перемогти в двох сетах", - сказала Мугуруса.