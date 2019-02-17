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Стаховський у фіналі турніру АТР

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Стаховський у фіналі турніру АТР

Сергій Стаховський пробився у фінал кваліфікації турніру ATP, який проходить у французькому Марселі.

У півфінальному матчі суперником українця став боснієць Мірза Башич, для перемоги над яким першій ракетці країни знадобилися годину і 50 хвилин.

Стаховський віддав першу партію, після 4: 3 програвши три гейми поспіль, але вже в другому сеті взяв п'ять геймів поспіль. У заключному третьому сеті українець довів матч до впевненої перемоги.

У фіналі відбору Стаховський зустрінеться з одним з господарів турніру Констаном Летьєнн.

ATP World Tour 250

Марсель, Франція

 одиничний розряд, хард 

  Призовий фонд EUR 645,485

   17 лютого 2019

Сергій Стаховський (Україна) - Мірза Башич (Боснія) 2:1 (4:6, 6:1, 6:3)

Нагадаємо, Осака про екс-тренера: Я не хочу перебувати поруч з ним.

Раніше повідомлялося, Цуренко вийшла в наступний раунд на турнірі в Дубаї.

Джерело - Чемпіон.

#стаховський, #фінал, #теніс, #АТР
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