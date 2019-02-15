Світоліна підніметься на шосту сходинку рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал турніру в катарській Досі, але підніметься в рейтингу WTA, який буде опублікований в найближчий понеділок.

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Українка обійде німкеню Анжелік Кербер, яка також програла в півфіналі (проти Елізе Мертенс 4:6, 6:2, 1:6), але захищала більше очок. Оскільки, минулого року німкеня вилетіла в 1/4 фіналу, українка - у другому колі.

Відзначимо, що потенційний виграш Світоліної в півфіналі дозволяв їй вийти на четверте місце.

Нагадаємо, Світоліна прокоментувала свою поразку.

Джерело - Чемпіон.