Халеп: У Світоліної завжди складно виграти

Румунська тенісистка Сімона Халеп пишається перемогою над українкою Еліною Світоліною.

Про це сказала сама тенісистка.

"Світоліна грала приголомшливо. Дуже добре рухалася і сильно била по м'ячу. Вона не давала нудьгувати. Загалом, думаю, сьогодні ми показали дуже високий рівень тенісу, і я дійсно пишаюся, що змогла виграти матч.

Я ризикувала і не боялася імпровізувати, і це стало ключем до перемоги. Неможливо повернутися в гру, якщо ти фізично не готова, але і діяти з розумом на корті не менш важливо. Сьогодні я була сильнішою, у Світоліної завжди складно виграти матч", - сказала Халеп.