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Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open

Сьогодні 17:47 300 0
Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open

Українка Еліна Світоліна програла півфінальну зустріч екс-першій ракетці світу Симоні Халеп на турнірі в Досі.

Перший сет залишився за румункою - 6:3. Але у наступному Еліна зуміла здобути перемогу.

У вирішальній партії Світоліна лідирувала 4-1 і мала три прихованих матчбола, але другий брейк в сеті оформити не зуміла і далі не взяла жодного гейму до кінця матчу.

Поєдинок тривав 2 години 9 хвилин.

У фіналі Халеп зіграє проти переможниці пари Елізе Мартенс - Анджелік Кербер.

Qatar Total Open - Premier

Доха, Катар

 одиничний розряд, хард 

  Призовий фонд $ 916,131

   15 лютого 

 Симона Халеп - Еліна Світоліна 6:3, 3:6, 6:4

Нагадаємо, у попередніх раундах Світоліна переграла Остапенко  та Мухову.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Халеп, #теніс, #фінал
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