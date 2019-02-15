Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open

Українка Еліна Світоліна програла півфінальну зустріч екс-першій ракетці світу Симоні Халеп на турнірі в Досі.
Перший сет залишився за румункою - 6:3. Але у наступному Еліна зуміла здобути перемогу.
У вирішальній партії Світоліна лідирувала 4-1 і мала три прихованих матчбола, але другий брейк в сеті оформити не зуміла і далі не взяла жодного гейму до кінця матчу.
Поєдинок тривав 2 години 9 хвилин.
У фіналі Халеп зіграє проти переможниці пари Елізе Мартенс - Анджелік Кербер.
Qatar Total Open - Premier
Доха, Катар
одиничний розряд, хард
Призовий фонд $ 916,131
15 лютого
Симона Халеп - Еліна Світоліна 6:3, 3:6, 6:4
Нагадаємо, у попередніх раундах Світоліна переграла Остапенко та Мухову.
Джерело - Чемпіон.