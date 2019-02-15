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Програш Світоліної у півфіналі на турнірі в Катарі. ВІДЕО

Сьогодні 19:04 515 0
Програш Світоліної у півфіналі на турнірі в Катарі. ВІДЕО

Українка Еліна Світоліна програла півфінальну зустріч екс-першій ракетці світу Симоні Халеп на турнірі в Досі.

Перший сет залишився за румункою - 6:3. Але у наступному Еліна зуміла здобути перемогу.

У вирішальній партії Світоліна лідирувала 4:1 і мала три прихованих матчбола, але другий брейк в сеті оформити не зуміла і далі не взяла жодного гейму до кінця матчу.

Поєдинок тривав 2 години 9 хвилин.

У фіналі Халеп зіграє проти переможниці пари Елізе Мартенс - Анджелік Кербер.

Нагадаємо, у попередніх раундах Світоліна переграла Остапенко та Мухову.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Халеп, #Теніс, #Доха
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