Мессі — один з інвесторів оновленого Кубока Девіса

Один з найкращих футболістів світу Ліонель Мессі інвестує у Кубок Девіса.

Про це заявив голова інвестиційної групи Kosmos, захисник Барселони Жерар Піке.

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"Лео — партнер, частина родини Kosmos, він любить теніс. Ми з ним спілкуємося вже 18 років, і я завжди ділюся з ним своїми задумами. У цьому проекті він теж захотів взяти участь", — заявив Піке.