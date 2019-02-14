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Долгополов: Пройшло 6 місяців, а я ще не відновився

Сьогодні 22:14 410 0
Долгополов: Пройшло 6 місяців, а я ще не відновився

Український тенісист Олександр Долгополов досі не відновився після операції.

Про це розповів сам тенісист, якого цитує Xsport.

"Вже пройшло 6 місяців, а я ще не відновився. Перші місяці я просто відпочивав, вперше в житті я взагалі нічого не робив кілька місяців. Потім вже приступив до фізичних навантажень, щоб, коли я повернувся до тенісу, то був би в формі", — заявив тенісист.

У серпні 2018 року Долгополов переніс операцію на кисті, після чого в жовтні почав відновлення, яке триває донині.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу АТР Долгополов посідає 508 місце.

Джерело - Xsport.

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