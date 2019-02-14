Долгополов: Пройшло 6 місяців, а я ще не відновився

Український тенісист Олександр Долгополов досі не відновився після операції.
Про це розповів сам тенісист, якого цитує Xsport.
"Вже пройшло 6 місяців, а я ще не відновився. Перші місяці я просто відпочивав, вперше в житті я взагалі нічого не робив кілька місяців. Потім вже приступив до фізичних навантажень, щоб, коли я повернувся до тенісу, то був би в формі", — заявив тенісист.
У серпні 2018 року Долгополов переніс операцію на кисті, після чого в жовтні почав відновлення, яке триває донині.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу АТР Долгополов посідає 508 місце.
Джерело - Xsport.