Долгополов: Пройшло 6 місяців, а я ще не відновився

Український тенісист Олександр Долгополов досі не відновився після операції.

Про це розповів сам тенісист, якого цитує Xsport.

"Вже пройшло 6 місяців, а я ще не відновився. Перші місяці я просто відпочивав, вперше в житті я взагалі нічого не робив кілька місяців. Потім вже приступив до фізичних навантажень, щоб, коли я повернувся до тенісу, то був би в формі", — заявив тенісист.