Світоліна — Халеп: пряма онлайн-трансляція півфіналу на турнірі в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі на турнірі в Досі.
Суперницею першої ракетки України стане екс-перша ракетка світу Симона Халеп.
Читайте також: Світоліна у двох сетах переграла Мухову на турнірі в Досі
Початок прямої трансляції матчу орієнтовно о 15:30 за Києвом. Відеотрансляцію можна переглянути на нашому сайті.
Актуально: Світоліна вперше переграла Остапенко. ВІДЕО
Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу
Важливо: Цуренко програла Халеп на турнірі в Досі. ВІДЕО
Нагадаємо, Калініна та Страхова дебютують на турнірі серії Premier 5.
Джерело - Чемпіон.