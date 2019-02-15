Світоліна - Халеп: статистика на користь українки

У півфіналі Qatar Total Open - Premier відбудеться сеперматч Світоліна - Халеп.

Історія протистоянь між Еліною та Симоною досить насичена та цікава.

Суперниці 6 разів зустрічалися між собою. Українка виграла 4 гри, румунка перемагала двічі.

Зазначимо, що останні три зустрічі ппойшли за явної переваги Світоліної, у яких українська прима не віддала румунці жодного сету.

Півфінал Світоліна - Халеп відбудеться 15 лютого о 15:30.

Нагадаємо, що в чвертьфінальних поєдинках Світоліна переграла чешку Мухову, а Халеп німкеню Гергес.

На стадії 1/8 фіналу Халеп не залишила шансів Лесі Цуренко.

Пряма онлайн-трансляція півфіналу Qatar Total Open - Premier Світоліна - Халеп буде доступна на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.