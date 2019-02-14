Світоліна вийшла до півфіналу Qatar Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу на турнірі в Досі переграла Кароліну Мухову з Чехії.

Світоліна розпочала матч зі згаяного брейк-поінта, потім у восьмому геймі зробила брейк і повела 5:3. Мухова не дозволила Еліні подати на сет, але українка відразу ж узяла ще один гейм на прийомі і повела в рахунку.

У другій партії визначальним став брейк Світоліної в шостому геймі. Мухова спробувала повернутися в гру, але Еліна за рахунку 4:2 відіграла брейк-поїнт і відкрила собі шлях до півфіналу.

Перемога над Муховою дозволила Світоліній зберегти шанси на повернення в топ-4 рейтингу WTA. Якщо українка візьме титул в Досі, то з понеділка у світовій класифікації стоятиме вище за Петру Квітову і Кароліну Плішкову.

Перша ракетка України пробилася до півфіналу турніру де зіграє проти переможниці пари Симона Халеп - Юлія Гергес.

Qatar Total Open - Premier

Доха, Катар

одиничний розряд, хард

Призовий фонд $ 916,131

14 лютого

Еліна Світоліна - Кароліна Мухова 6:4, 6:2

Нагадаємо, у попередньому раунді Світоліна вперше переграла Остапенко.

Джерело - Чемпіон.