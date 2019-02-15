Страхова провально дебютувала на турнірі в Дубаї

Українка Валерія Страхова дебютувала на турнірі у Дубаї. У півфіналі кваліфікації вона зустрічалася з сербкою Іваною Джорович.

Втім перший млинець виявився глевким і українка розгромно програла — 6:0, 6:0

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Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $2,828,000

Кваліфікація, перше коло

Івана Джорович — Валерія Страхова 6:0, 6:0

Таким чином у фіналі кваліфікації зіграє лише Ангеліна Калініна.

Джерело - Чемпіон.