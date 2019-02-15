Страхова провально дебютувала на турнірі в Дубаї

Українка Валерія Страхова дебютувала на турнірі у Дубаї. У півфіналі кваліфікації вона зустрічалася з сербкою Іваною Джорович.
Втім перший млинець виявився глевким і українка розгромно програла — 6:0, 6:0
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Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5
Дубай, ОАЕ
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — $2,828,000
Кваліфікація, перше коло
Івана Джорович — Валерія Страхова 6:0, 6:0
Таким чином у фіналі кваліфікації зіграє лише Ангеліна Калініна.
Джерело - Чемпіон.