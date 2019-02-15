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Калініна пройшла у фінал кваліфікації на турнірі в Дубаї

Сьогодні 10:06 605 0
Калініна пройшла у фінал кваліфікації на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка Ангеліна Калініна розпочала виступ у кваліфікаційному раунді на турнірі серії Premier 5 в Дубаї.

Наша співвітчизниця дебютує на турнір такого рангу.

У першому раунді кваліфікації Калініна виявилася сильнішою за представницю США Мухаммад Ейжа - 6:3, 6:3.

Далі українка зіграє проти ще однієї американки Пери Бернард, посіяної під першим номером.

  Актуально: Світоліна — Халеп: пряма-трансляція півфіналу на турнірі в Досі

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $2,828,000

Кваліфікація, перше коло

Ангеліна Калініна - Ейжа Мухаммад 6:3, 6:3

Нагадаємо, Ястремська дебютує на турнірі серії Premier 5.

Джерело - Чемпіон.

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