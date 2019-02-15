Калініна пройшла у фінал кваліфікації на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка Ангеліна Калініна розпочала виступ у кваліфікаційному раунді на турнірі серії Premier 5 в Дубаї.
Наша співвітчизниця дебютує на турнір такого рангу.
У першому раунді кваліфікації Калініна виявилася сильнішою за представницю США Мухаммад Ейжа - 6:3, 6:3.
Далі українка зіграє проти ще однієї американки Пери Бернард, посіяної під першим номером.
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Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5
Дубай, ОАЕ
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — $2,828,000
Кваліфікація, перше коло
Ангеліна Калініна - Ейжа Мухаммад 6:3, 6:3
Нагадаємо, Ястремська дебютує на турнірі серії Premier 5.
Джерело - Чемпіон.