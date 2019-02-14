Калініна та Страхова дебютують на турнірі серії Premier 5

Дві українки виступлять у кваліфікаційному раунді на турнірі в Дубаї.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Ангеліна Калініна отримала п'ятнадцятий номер посіву і на старті відбору зустрінеться з представницею США Ейшей Мухаммад. А Валерія Страхова в першому раунді зіграє проти сербки Івани Йорович, посіяної під дванадцятим номером.
Відзначимо, що обидві українські тенісистки вперше візьмуть участь на турнірі категорії Premier 5.
Нагадаємо, в основній сітці турніру здобула місце Даяна Ястремська. Тим часом Світоліна зіграє у чвертьфіналі на турнірі в Досі.
Джерело - ВТУ.