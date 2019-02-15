Світоліна — Халеп: пряма-трансляція півфіналу на турнірі в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі на турнірі в Досі.

Суперницею першої ракетки України стане екс-перша ракетка світу Симона Халеп.

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Початок прямої трансляції матчу орієнтовно о 15:30 за Києвом. Відеотрансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу

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Нагадаємо, Калініна та Страхова дебютують на турнірі серії Premier 5.

Джерело - Чемпіон.