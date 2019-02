Шарапова пропустить турнір в Індіан-Веллс

27-а ракетка світу Марія Шарапова відмовилася виступати на турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє прес-служба змагань в Twitter.

Відповідно до джерела, росіянка травмувала праве плече, тому вирішила почекати з поверненням у WTA-тур.

Актуально: Світоліна — Мухова: онлайн-трансляція матчу в Досі

Unfortunately, Maria Sharapova has withdrawn from #BNPPO19 due to a right shoulder injury.



With her withdrawal, Mona Barthel moves into the main draw. We will miss Maria this year and hope to see her back at Indian Wells next year! pic.twitter.com/HfMl66KgqE