Козлова зіграє в основній сітці турніру в Угорщині

Катерина Козлова отримала місце в основній сітці турніру в Угорщині Hungarian Ladies Open.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Від участі на звітному турнірі, який відбудеться з 18 до 24 лютого відмовилася росіянка Маргарита Гаспарян. Таким чином в основну сітку перемістилася представниця України.

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Раніше Козлова двічі виступала на турнірі в столиці Угорщини. У попередніх двох сезонах вона програла в стартовому матчі.

Нагадаємо, Цуренко програла екс-першій ракетці світу.

Джерело - ВТУ.