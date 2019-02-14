Козлова зіграє в основній сітці турніру в Угорщині

Катерина Козлова отримала місце в основній сітці турніру в Угорщині Hungarian Ladies Open.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Від участі на звітному турнірі, який відбудеться з 18 до 24 лютого відмовилася росіянка Маргарита Гаспарян. Таким чином в основну сітку перемістилася представниця України.
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Раніше Козлова двічі виступала на турнірі в столиці Угорщини. У попередніх двох сезонах вона програла в стартовому матчі.
Нагадаємо, Цуренко програла екс-першій ракетці світу.
Джерело - ВТУ.