Ястремська: Величезне спасибі уболівальникам

Даяна Ястремська подякувала вболівальниками за підтримку на Кубкові федерацій.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Важко дуже фізично і морально. Тому величезне спасибі уболівальникам. Вважаю, що я все правильно зробила, коли підійшла до них, тому що вони так само заслуговують на нашу до них повагу і нашого "спасибі", - сказала Даяна.