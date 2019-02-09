Ястремська: Величезне спасибі уболівальникам

Даяна Ястремська подякувала вболівальниками за підтримку на Кубкові федерацій.
Про це повідомляє xsport.ua.
"Важко дуже фізично і морально. Тому величезне спасибі уболівальникам. Вважаю, що я все правильно зробила, коли підійшла до них, тому що вони так само заслуговують на нашу до них повагу і нашого "спасибі", - сказала Даяна.
Україна програла Польщі на Кубкові федерації
"Я вже чекаю, коли повернуся до Одеси, відпочину, залікую ногу, побуду з мамою, з сестрою, з рідними. Потім зможу подивитися, чи готова я їхати в Дубай", - підсумувала тенісистка.
Нагадаємо, Ястремська зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею.
Джерело - xsport.