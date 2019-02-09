Ястремська перемогла та зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла другий поєдинок за третє місце в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Перший номер збірної України в двох сетах здолала Ігу Святек з Польщі.

Дівчата довгий час захищали свої подачі, але все ж першої брейконула полячка. У восьмому геймі вона реалізувала свій четвертий прихований сетбол. Даяна відразу ж зачепилася на прийомі і перевела сет на тай-брейк, де не залишила шансів своїй суперниці. Останнє очко українці подарувала полячка. Подвійною помилкою завершила сет польська тенісистка.

У другій партії Ястремська повела 3:1, після чого програла три гейми поспіль. На щастя, Святек не втримала лідерство і Даяна знову була ближче до перемоги. За рахунку 4:5 у неї були чотири матчбола, але реалізувати вдалося лише п'ятий.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

Польща - Україна

Даяна Ястремська - Іга Святек 7:6 (7:2), 6:4

Раніше Катерина Козлова в трьох партіях програла Магдалені Френх.

Нагадаємо, що Ястремська стала проривом місяця WTA.

Джерело - Чемпіон.