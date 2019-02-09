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Україна програла Польщі на Кубкові федерації

Сьогодні 18:15 77 1
Україна програла Польщі на Кубкові федерації

На Кубкові федерації відбулася заключна гра матчу Україна - Польща.

У парному протистоянні Марта Костюк та Катерина Козлова протистояли Алісії Росольській та Ізі Швентек.

Матч тривав дві години. У першому сеті українки програли з рахунком 6:1, а в другому з таким же рахунком перемогли. Вирішальну партію виграли полячки з мінімальною перевагою.

Раніше, Катерина Козлова в трьох партіях програла Магдалені Френх, а Ястремська перемогла та зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

Польща - Україна

Швентек/Росольска - Костюк/Козлова 6-1, 1-6, 7-6(5)

Джерело - Чемпіон.

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