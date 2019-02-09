Україна програла Польщі на Кубкові федерації

На Кубкові федерації відбулася заключна гра матчу Україна - Польща.
У парному протистоянні Марта Костюк та Катерина Козлова протистояли Алісії Росольській та Ізі Швентек.
Матч тривав дві години. У першому сеті українки програли з рахунком 6:1, а в другому з таким же рахунком перемогли. Вирішальну партію виграли полячки з мінімальною перевагою.
Раніше, Катерина Козлова в трьох партіях програла Магдалені Френх, а Ястремська перемогла та зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею.
Кубок Федерації - The World Cup of Tennis
Перша група, Євро-африканська зона
Зелена Гура, Польща
Хард (зал)
Польща - Україна
Швентек/Росольска - Костюк/Козлова 6-1, 1-6, 7-6(5)
Джерело - Чемпіон.