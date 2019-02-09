Козлова програла стартовий поєдинок проти Польщі на Кубку Федерацій

Українська тенісистка Катерина Козлова програла стартовий поєдинок за третє місце в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Другий номер збірної України в трьох сетах поступилася Магдалені Френх з Польщі 6:3, 5:7, 2:6

Зі старту матчу українка заволоділа перевагою і повела 3:0. Полька зуміла зрівняти на трьох, але до кінця сету гейми вигравала тільки українка.

У другій партії першою брейконула Френх, але Катя зуміла вирівняти ситуацію, вийти вперед і першою подавала на матч. На жаль, після цього Френх виграла всі гейми у другій партії.

У фінальному сеті перевагу захопила польська тенісистка і впевнено довела матч до перемоги.

У другому одиночному матчі зіграє Даяна Ястремська. Її суперниця - перший на сьогодні номер польської збірної Іга Святек.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

Польща - Україна

Магдалена Френх - Катерина Козлова 3:6, 7:5, 6:2

Нагадаємо, що збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал.

Раніше Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації.

Джерело - Чемпіон.